Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками из колоний. До этого основатель проекта Владимир Осечкин сообщал, что осведомителю правозащитников удалось вывезти во Францию еще один архив записей с издевательствами над заключёнными объемом 200 гигабайт.

Представляем кадры из нового элемента секретного видеоархива ФСБ/ФСИН, который мы получили накануне. Условия публикаций на Youtube не позволяют нам показать аналогичные ОТБ-1 кадры пыток, которые совершали капо в пресс-хатах, — говорится в сообщении.

Как утверждают в Gulagu.net, на одной из записей, снятой в Красноярске, сотрудник ФСИН что-то обсуждает с «разработчиками». Затем он выходит, а в камеру вводят заключённого — его начинают избивать. Во время истязательства один из людей, находящихся внутри, застилает кровать, чтобы скрыть истязание от камер наблюдения.

На другом видео, предположительно сделанном в июле 2020 года, камера фиксирует, как за пределами тюремного учреждения на землю падает тело человека. Предполагается, что в это время заключённого выбросили из окна. Остался ли он жив — неизвестно.

Ранее Владимир Осечкин сообщил, что во Францию вывезен ещё один видеоархив с записями пыток заключённых. Речь шла о видео из пенитенциарных заведений Красноярска, Забайкалья и Приморского края. По его словам, новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах России.