Правительство одобрило проект введения механизма поддержки заемщиков

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Российское правительство одобрило законопроект депутатов Госдумы, в случае принятия которого заемщики могут потребовать от банка приостановить или уменьшить платежи по кредиту, взятого на автомобиль и другие вещи, если их доход упадет на 30%. При этом сумма займа, при которой можно воспользоваться этим правом, будет ограничена, пишет «Парламентская газета». В издании подчеркнули, что уже сейчас те россияне, которые купили жилье в ипотеку, могут оформить кредитные каникулы.

В статье говорится о том, что механизм, легший в основу данного законопроекта, появился еще в 2020 году во время пандемии коронавируса. Тогда заемщик мог обратиться в банк с требованием отсрочить платежи до лучших времен, но не позже 30 сентября того же года, если его доход сократился на 30%. К данной мере власти РФ вернулись в 2022 году после введения антироссийских санкций со стороны Запада.

Депутаты Госдумы предложили сделать подобный механизм бессрочным. Во время заседания нижней палаты парламента 15 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России выступает за введение постоянно действующего механизма кредитных каникул, которые, по ее словам, «очень важны и полезны».

Согласно новому законопроекту, человек может подать заявление в кредитную организацию с требованием предоставить отсрочку по выплатам, если его среднемесячный доход упал более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 12 предшествующих месяцев. В список доходов входят зарплата, пенсии, стипендии и другие поступления.

Максимальный срок льготного периода составит шесть месяцев. Предполагается, что максимальный размер займа с возможностью оформления кредитных каникул составит 1,6 млн рублей для автокредита, 450 тысяч рублей — для другого потребительского кредита, 150 тысяч рублей — по кредитной карте.

В ходе кредитных каникул будет запрещено начислять неустойки, штрафы и пени, взыскивать залог. Тем не менее проценты на текущую задолженность начислять продолжат.

Ранее стало известно, что в ноябре клиенты банков стали активно жаловаться на отказы в предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам. Так, на форуме Banki.ru набралось больше десятка жалоб на то, как кредитные организации отказывают в каникулах призванным гражданам или предоставляют их с ошибками.