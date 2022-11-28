Банки стали отказывать в кредитных каникулах мобилизованным «Коммерсант»: банки отказывают в кредитных каникулах мобилизованным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ноябре клиенты банков стали активно жаловаться на отказы в предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам, пишет «Коммерсант». Так, на форуме Banki.ru набралось больше десятка жалоб на то, как кредитные организации отказывают в каникулах призванным гражданам или предоставляют их с ошибками.

Один из пострадавших сообщил, что пытался добиться каникул по кредиту мобилизованного в связи с мобилизацией отца, однако банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку. Другой отмечает, что банк принял документы, но отказ в кредитных каникулах пришел уже в течение трех часов после подачи заявки. Еще один пострадавший говорит, что, несмотря на формальное одобрение кредитных каникул, в личном кабинете до сих пор не изменен график платежей, из-за чего у него «горит просрочка и капают пени».

В банках признали трудности с задержкой подключения каникул «по техническим причинам», заверив, что оформляют государственные каникулы и отсрочку для всех мобилизованных, которые соответствуют критериям программы. В то же время юристы считают, что банки могут отказывать клиентам по формальным причинам, так как программа кредитных каникул недоработана.

По мнению частного адвоката Гюзель Жубановой, банки отказывают в предоставлении каникул, «используя проблемы регулирования и затруднения заемщиков в предоставлении требуемых сведений из районов боевых действий». В свою очередь руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупреждает, что кредитные каникулы не являются неким бесплатным периодом или амнистией и платить по кредитам все равно придется.

Ранее сообщалось, что банки в России стали отказывать в предоставлении кредита военнослужащим, в том числе мобилизованным, поскольку боятся, что те не смогут вернуть деньги. Отмечается, что иногда банки одобряют кредиты военнослужащим, но при этом повышается страховая сумма при их обеспечении — она может составлять до 8% от общего размера кредита.