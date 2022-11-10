URA.RU: мобилизованным отказывают в ипотеке из-за риска невыплаты кредита

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Подготовка мобилизованных граждан

Банки в России стали отказывать военнослужащим в предоставлении кредита, рассказала URA.RU специалист по ипотечным кредитам. Она уточнила, что речь идет в том числе и о мобилизованных. По словам эксперта, банки боятся, что военнообязанные не смогут вернуть деньги.

Стоп-листы для военнообязанных, в том числе и для мобилизованных, действительно есть. Банк не хочет рисковать тем, что человек не сможет выплатить ипотечный кредит, поэтому таким людям чаще всего приходят отказы по ипотеке, — сообщила собеседница издания.

Однако она уточнила, что иногда банки одобряют кредиты военнослужащим, но при этом повышается страховая сумма при их обеспечении — она может составлять до 8% от общего размера кредита.

Минфин ранее подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан. Им предлагается продлить сроки уплаты налогов и предоставления документов в налоговые органы. Также ведомство рекомендует продлить срок предоставления налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по НДС), расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует лично встретиться с россиянами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. Во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства обратил особое внимание на эту тему и отметил, что нужно напрямую ее обсуждать.