Минфин подготовил проект о поддержке мобилизованных

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Минфин подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан. Им предлагается продлить сроки уплаты налогов и предоставления документов в налоговые органы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

На период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы, продляются сроки уплаты налогов (за исключением НДФЛ, уплачиваемого в качестве налогового агента и налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода), сборов (кроме торгового сбора, госпошлины, сбора за пользование объектами животного мира) и страховых взносов, которые приходятся на данный период, — говорится в тексте.

На такой же период ведомство предлагает продлить срок представления налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по НДС), расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности. Кроме того, приостановить вынесение решений о проведении налоговых проверок и проведение уже назначены, а также на полгода продлить предельные сроки направления требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании.

Предпринимаемые меры направлены на то, чтобы снять юридические коллизии и поддержать мобилизованных ребят, — пояснил глава ведомства Антон Силуанов.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, в котором мобилизованные в Курганской области граждане пожаловались на отсутствие выплат. По их словам, власти обещали предоставить выплаты и временно освободить от кредитов, однако деньги приходится тратить самим призывникам. Минобороны эту информацию не подтвердило.