Путин пообещал лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных

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Президент России Владимир Путин

Президент Владимир Путин планирует лично встретиться с россиянами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. Во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства обратил особое внимание на эту тему и отметил, что нужно напрямую обсуждать ее, передает РИА Новости.

Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь, — заверил Путин.

Президент попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Путин обратил внимание, что важно собрать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению».

Был бы вам благодарен, если бы заранее все эти вопросы мне передали, — добавил президент, пояснив, что ждет в том числе предложения на этот счет.

Руденя заверил, что все будет сделано.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил уравнять выплаты мобилизованным во всех регионах России. По его мнению, это несправедливо, что солдаты из разных субъектов РФ бьются «в одних окопах», получая при этом разные суммы.

Минфин подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан. Им предлагается продлить сроки уплаты налогов и предоставления документов в налоговые органы. Также ведомство предлагает продлить срок представления налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по НДС), расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности. Кроме того, приостановить вынесение решений о проведении налоговых проверок, а также на полгода продлить предельные сроки направления требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании.