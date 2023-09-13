Правда ли, что россиянам дадут 13-ю пенсию: какие категории получат выплату Названы категории пенсионеров, которые получат 13-ю пенсию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил внести законопроект о предоставлении россиянам дополнительной пенсии, которая будет выплачиваться 13-й раз в году, накануне дня рождения. Какие категории россиян могут получить выплату?

Что известно о законопроекте

Автором инициативы о 13-й пенсии выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов. По задумке, дополнительная выплата будет устанавливаться в том же размере, что и основные.

«Один из главных праздников в жизни каждого человека — его день рождения — для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан», — говорилось в пояснительной записке к документу.

Что о законопроекте сказали в Госдуме

Депутат Госдумы Николай Земцов отмечал, что законопроект, который предполагает выплату 13-й пенсии ко дню рождения, с большой вероятностью будет принят. По его мнению, предложение имеет позитивное содержание.

«Закон позитивный в своем содержании и внесен с достаточно высокого уровня. Тем более сделан публично, поэтому и по всем этим признакам у него есть все шансы пройти», — подчеркивал Земцов.

По словам парламентария, пока сложно сказать, сколько времени потребуется на принятие законопроекта. Земцов считает, что нужно также повысить пенсии, потому что у некоторых групп населения они до сих пор «позорно маленькие». Социальные выплаты пенсионерам должны быть как минимум приближены к прожиточному минимуму, добавил он.

Каким категориям граждан могут дать 13-ю пенсию

По словам инициатора законопроекта Бориса Чернышова, ежегодная материальная поддержка в виде 13-й пенсии будет доступна для всех категорий пенсионеров. При этом ее размер будет соответствовать сумме, которую получает россиянин в момент предоставления дополнительной выплаты. Эксперты считают такой подход более справедливым, учитывая различия в размерах пенсий у разных категорий граждан, пишет sib.fm.

В записке к законопроекту идет указание на годовую инфляцию в России, которая за текущий год должна составить 5–6,5% по прогнозам ЦБ. Чернышов отмечает, что это негативно повлияет на уровень доходов пенсионеров. Он подсчитал, что в финансовом отношении идея обойдется в 800 млрд рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будут ли в РФ еще повышать пенсионный возраст

Ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев заявил NEWS.ru, что в будущем российские власти могут вновь повысить пенсионный возраст.

«Повышение пенсионного возраста оказалось сюрпризом для общества, хотя как общемировой тренд в экспертной среде эта тема обсуждалась. Но медицина работает все лучше и лучше, и люди все дольше остаются работоспособными. Следовательно, нельзя исключать, что в перспективе повышение пенсионного возраста будет использовано вновь для балансировки пенсионной системы», — сообщил он.

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская подчеркнула, что риски нового повышения пенсионного возраста в РФ присутствуют. Она пояснила, что к этому приводит старение населения из-за увеличения среднего возраста жизни на фоне сокращения рождаемости.

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