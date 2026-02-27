ПП-завтрак, который пахнет пиццей: творожное суфле с ветчиной из индейки, маслинами и сыром. 30 минут — и на столе идеальное начало дня

Творог часто воспринимается как что-то скучное и диетическое, но в этом рецепте он раскрывается по-новому. Взбитый с яйцом, молоком и специями, он превращается в пышное, нежное суфле, которое по текстуре напоминает итальянскую фриттату. Он впитывает в себя ароматы томата и прованских трав, становясь идеальной основой для всех остальных ингредиентов.

100 г творога (можно использовать 5% или обезжиренный) тщательно растираю вилкой или пробиваю блендером до пастообразного состояния, чтобы не было комочков. Добавляю 1 яйцо, 20 г томатной пасты, 20 г кукурузного крахмала, 100 г молока, 1 чайную ложку разрыхлителя, соль и любимые специи (паприку, куркуму, прованские травы). Взбиваю венчиком или блендером до получения однородной, кремообразной консистенции. 50 г ветчины из индейки нарезаю мелкими кубиками, один маринованный огурец — так же мелкими кубиками, 4 маслины разрезаю пополам. Добавляю все нарезанные ингредиенты в творожную массу и аккуратно перемешиваю лопаткой. Переливаю массу в жаропрочную форму для запекания (керамическую или стеклянную), разравниваю. Сверху равномерно посыпаю 60 г тертого сыра (любой полутвердый, например, гауда или российский). Отправляю в разогретую до 180°C духовку на 30 минут, до золотистой, аппетитной сырной корочки. Даю суфле немного остыть в форме — горячим оно очень нежное, а чуть остывшим легче режется. Подаю теплым или холодным, как самостоятельное блюдо или с овощным салатом.

