ПП и пельмени: как съесть их на диете и не заплакать

ПП и пельмени: как съесть их на диете и не заплакать

Пельмени редко называют диетическим блюдом. Но есть простой способ сделать их полезнее и оставить в меню даже тем, кто следит за фигурой.

Секрет прост: используйте цельнозерновую муку и нежирное куриное мясо. Такая версия пельменей богата клетчаткой и белком, меньше калорий и при этом остаётся сытной и вкусной.

Рассказываем пошагово, как приготовить ПП пельмени — так, чтобы не чувствовать вины за ужин.

Ингредиенты на 4 порции

Мука цельнозерновая — 250 г

Вода — 100 мл

Яйцо — 1 шт.

Куриная грудка — 350 г

Лук — 1 шт.

Соль — 1 ч. л.

Как готовить ПП пельмени

Шаг 1

Подготовьте продукты. Куриное мясо должно быть охлаждённым и без кожи.

Шаг 2

Смешайте в миске муку, яйцо, тёплую воду и половину соли. Замесите мягкое, эластичное тесто. Если нужно, добавьте немного муки или воды, чтобы оно не липло к рукам.

Шаг 3

Уберите тесто в пакет и оставьте на 20–30 минут.

Шаг 4

Нарежьте куриную грудку и лук крупными кусками. Измельчите их в блендере или мясорубке с оставшейся солью до однородного фарша. Можно добавить немного зелени или специй по вкусу.

Шаг 5

Раскатайте тесто в тонкий пласт (около 3 мм), вырежьте кружочки стаканом или вырубкой.

Шаг 6

На каждый кружочек положите чайную ложку фарша и аккуратно защипните края, формируя пельмени.

Шаг 7

Вскипятите в кастрюле подсоленную воду, опустите пельмени порциями и варите 5–7 минут после закипания.

Шаг 8

Подавайте горячими с зеленью, нежирной сметаной или натуральным йогуртом. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла — для мягкости вкуса.

Такие пельмени получаются лёгкими, но сытными. Отличный вариант для ужина на диете или здорового перекуса, который не испортит ваши планы на стройность.

Приятного аппетита!

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