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20 июля 2025 в 11:25

ПП и пельмени: как съесть их на диете и не заплакать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пельмени редко называют диетическим блюдом. Но есть простой способ сделать их полезнее и оставить в меню даже тем, кто следит за фигурой.

Секрет прост: используйте цельнозерновую муку и нежирное куриное мясо. Такая версия пельменей богата клетчаткой и белком, меньше калорий и при этом остаётся сытной и вкусной.

Рассказываем пошагово, как приготовить ПП пельмени — так, чтобы не чувствовать вины за ужин.

Ингредиенты на 4 порции

  • Мука цельнозерновая — 250 г
  • Вода — 100 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Куриная грудка — 350 г
  • Лук — 1 шт.
  • Соль — 1 ч. л.

Как готовить ПП пельмени

Шаг 1

Подготовьте продукты. Куриное мясо должно быть охлаждённым и без кожи.

Шаг 2

Смешайте в миске муку, яйцо, тёплую воду и половину соли. Замесите мягкое, эластичное тесто. Если нужно, добавьте немного муки или воды, чтобы оно не липло к рукам.

Шаг 3

Уберите тесто в пакет и оставьте на 20–30 минут.

Шаг 4

Нарежьте куриную грудку и лук крупными кусками. Измельчите их в блендере или мясорубке с оставшейся солью до однородного фарша. Можно добавить немного зелени или специй по вкусу.

Шаг 5

Раскатайте тесто в тонкий пласт (около 3 мм), вырежьте кружочки стаканом или вырубкой.

Шаг 6

На каждый кружочек положите чайную ложку фарша и аккуратно защипните края, формируя пельмени.

Шаг 7

Вскипятите в кастрюле подсоленную воду, опустите пельмени порциями и варите 5–7 минут после закипания.

Шаг 8

Подавайте горячими с зеленью, нежирной сметаной или натуральным йогуртом. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла — для мягкости вкуса.

Такие пельмени получаются лёгкими, но сытными. Отличный вариант для ужина на диете или здорового перекуса, который не испортит ваши планы на стройность.

Приятного аппетита!

Знаете, что меня сегодня вдохновило? Простое, но такое ароматное блюдо индийской кухни — пакоры из цветной капусты. Это идеальный вариант, когда хочется чего-то необычного, но без лишних хлопот!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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