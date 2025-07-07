Цветная капуста в индийском стиле: хрустящие пакоры за 15 минут!

Знаете, что меня сегодня вдохновило? Простое, но такое ароматное блюдо индийской кухни — пакоры из цветной капусты. Это идеальный вариант, когда хочется чего-то необычного, но без лишних хлопот!

Эти хрустящие овощные оладушки покорили меня своим насыщенным вкусом и тем, что они совсем не жирные. А нутовая мука делает их не только вкусными, но и полезными — отличный вариант для постного меню или вегетарианского ужина.

Ингредиенты

200 г цветной капусты

70 г нутовой муки

30 г кукурузной муки

60 мл воды

1 ч. л. тертого имбиря

Специи, зелень, соль по вкусу

Капусту мелко рубим, смешиваем с мукой, специями и водой до консистенции густой сметаны. Обжариваем ложкой тесто в хорошо разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон. Подаем с любимыми соусами — получается невероятно вкусно!

Эти пакоры хороши и горячими, и холодными, а готовятся буквально за 15 минут. Попробуйте — и обычная цветная капуста заиграет новыми красками!

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