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07 июля 2025 в 15:30

Цветная капуста в индийском стиле: хрустящие пакоры за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, что меня сегодня вдохновило? Простое, но такое ароматное блюдо индийской кухни — пакоры из цветной капусты. Это идеальный вариант, когда хочется чего-то необычного, но без лишних хлопот!

Эти хрустящие овощные оладушки покорили меня своим насыщенным вкусом и тем, что они совсем не жирные. А нутовая мука делает их не только вкусными, но и полезными — отличный вариант для постного меню или вегетарианского ужина.

Ингредиенты

  • 200 г цветной капусты
  • 70 г нутовой муки
  • 30 г кукурузной муки
  • 60 мл воды
  • 1 ч. л. тертого имбиря
  • Специи, зелень, соль по вкусу

Капусту мелко рубим, смешиваем с мукой, специями и водой до консистенции густой сметаны. Обжариваем ложкой тесто в хорошо разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон. Подаем с любимыми соусами — получается невероятно вкусно!

Эти пакоры хороши и горячими, и холодными, а готовятся буквально за 15 минут. Попробуйте — и обычная цветная капуста заиграет новыми красками!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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