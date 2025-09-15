Появилось видео штурма особняка генерала Панова, где нашли 21 млн рублей

Силовики штурмовали особняк бывшего начальника управления расквартирования и строительства главного командования внутренних войск МВД генерал-лейтенанта Владимира Панова, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. В особняке изъяли 21 млн рублей и обнаружили документы на более чем 40 объектов недвижимости, оформленных на него и его родственников.

Военными следователями СК России изъято многомиллионное имущество в ходе обысков у генерал-лейтенанта Владимира Панова, — сказано в сообщении.

Панова подозревают в получении взятки на сумму 37 млн рублей при исполнении госконтракта. По версии следствия, генерал курировал стройку в Кемеровской области по договору с ООО «СК Ремстройторг» на 2,5 млрд рублей и в течение двух лет получал деньги за общее покровительство, несмотря на срыв условий контракта. Сейчас он находится в СИЗО.

Генерала уже судили в 2020 году за злоупотребление полномочиями при строительстве двух общежитий в Грозном. Тогда ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и запретили занимать госдолжности на полтора года.

Ранее Генеральная прокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего руководителя кадрового управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, связанного с коррупционными действиями. Общая стоимость имущества превышает 500 млн рублей.