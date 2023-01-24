Появились новые подробности о состоянии Костомарова РЕН ТВ: пришедший в сознание Костомаров начал разговаривать

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров недавно пришел в сознание и начал разговаривать, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник телеканала также сообщил, что у него уменьшилось поражение легких и спал отек.

Источник отметил, что врачи по-прежнему внимательно следят за здоровьем Костомарова. Медики продолжают лечение фигуриста, в том числе вводят снотворное для полного восстановления организма.

Костомаров был госпитализирован с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке 10 января, тест на COVID-19 показал отрицательные результаты. Врачи оценивали состояние фигуриста как крайне тяжелое.

Прогрессирующая пневмония привела к тому, что у Костомарова начались проблемы с сердцем. Кроме того, у него диагностировали мерцательную аритмию. Врачи отмечали, что у фигуриста очень большие очаги поражения легких. Помимо этого, медики боролись с прогрессирующим сепсисом.

Мать фигуриста Валентина Костомарова ранее рассказала, что всю информацию о сыне узнает от его супруги. Она прокомментировала слухи о возможном отключении спортсмена от аппарата ЭКМО, отметив, что врачам виднее. Она также выразила уверенность, что специалисты примут верное решение.