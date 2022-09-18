Попросят и другие: адвокат Жорин о желании Пугачевой стать иноагентом Адвокат Жорин: вслед за Пугачевой и другие потребуют признать их иноагентами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Жорин

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru допустил, что Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом после соответствующего требования к Минюсту. По его словам, Примадонна «во многом первая» и этот «интересный кейс» не исключение, поэтому вслед за артисткой и другие россияне могут выступить с аналогичными заявлениями.

Алла Борисовна во многом первая. Здесь тоже первый человек, который попросил внести себя в список иностранных агентов. Вполне возможно, Минюст прислушается к этому. <...> На мой взгляд, достаточно интересный кейс, потому что если просьбу Аллы Борисовны удовлетворят, то мне что-то подсказывает, что большое количество россиян также попросят их включить в список, и это может быть достаточно интересно наблюдать, — отметил Жорин.

Кроме того, по мнению адвоката, Минюст может признать иноагентом «любого человека», основным критерием для этого является занятие политической деятельностью. Поэтому при необходимости ведомство может найти публикации Пугачевой в интернете, которые, по его мнению, будут содержать политические тезисы.

Одним из критериев для внесения является занятие политической деятельностью. Мы видим, что многие из тех, кто внесен в список, по факту политической деятельностью не занимаются. <...> В ходе судебного процесса по обжалованию Минюст зачастую ссылается на какие-то публикации, которые, по его мнению, содержат политические тезисы, и исходя из этого можно сделать вывод, что при желании Минюст может включить любого человека, — утверждает Жорин.

18 сентября Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она заявила, что солидарна со своим супругом Максимом Галкиным, «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».

16 сентября Минюст РФ внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «Иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Он подчеркнул, что несмотря на присвоенный ему статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь ранее отметил, что Галкин «делал очень плохие заявления», но от Пугачевой он не слышал ни одного антироссийского заявления.