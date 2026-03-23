Постный плов с грибами и овощами — ароматный, сытный. Понравится и тем, кто не постится

Даже те, кто не держит пост, просят добавку — настолько плов получается вкусным и насыщенным. Этот вариант — отличная альтернатива классическому плову. Вместо мяса — шампиньоны, которые дают насыщенный вкус, а лук-порей и сельдерей добавляют сочность и легкую свежесть.

Блюдо получается рассыпчатым, ароматным и при этом достаточно легким — идеально для повседневного меню.

Ингредиенты: рис — 250 г, лук-порей — 2 шт., сельдерей стеблевой — 3–4 шт., шампиньоны — 200–250 г, чеснок — 2–3 зубчика, растительное масло — 3–4 ст. л., соль — по вкусу, черный и душистый перец — по вкусу, зелень (укроп или кинза) — небольшой пучок, вода — около 500 мл.

Приготовление: рис промойте до прозрачной воды. Лук-порей тщательно промойте и нарежьте полукольцами, сельдерей — тонкими ломтиками, грибы — пластинками. В глубокой сковороде или казане разогрейте масло, обжарьте сначала порей и сельдерей до мягкости, затем добавьте грибы и готовьте, пока не выпарится лишняя влага. Добавьте соль, перец и измельченный чеснок. Всыпьте рис, перемешайте с овощами и залейте горячей водой. Готовьте под крышкой на слабом огне до мягкости риса, не перемешивая. В конце посыпьте свежей зеленью и дайте настояться пару минут.

