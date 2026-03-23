Завтраки больше не проблема — три варианта начинки для лаваша: рецепты сладких и сытных треугольников

Треугольники из лаваша — это идеальное решение для быстрого и вкусного завтрака, которое можно приготовить за считанные минуты.
Сытный вариант с фаршем и грибами: обжарьте 200 г фарша с луком и 100 г грибов, выложите на полоску лаваша, заверните треугольником и обжарьте.
Сладкий вариант с творогом: смешайте 200 г творога с яйцом и 2 ст. л. сахара, выложите на полоску лаваша, заверните треугольником и обжарьте.
Классический вариант с ветчиной и сыром: положите на лаваш ломтик ветчины и сыр, заверните и обжарьте.
Вкус каждого варианта уникален, но все они объединяют хрустящую корочку и сочную начинку. Эти треугольники можно налепить с вечера и утром просто обжарить до хруста. С ними завтрак больше не проблема!
