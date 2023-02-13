Поссорившийся с учителем школьник покончил с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятиклассник покончил с собой в подмосковном Раменском, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам родителей, мальчик не говорил о каких-то проблемах, у него не было суицидальных мыслей.

Ссылаясь на слова других учеников, канал пишет о ссоре подростка с учителем, который назвал мальчика «лишним в классе, школе и мире».

Полиция проводит проверку по факту смерти школьника.

Ранее в Самарской области 15-летняя девятиклассница пыталась покончить с собой. До этого школьница потеряла паспорт, ей предстояло сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ). Родители девочки не подозревали о намерениях дочери.

1 февраля врачи спасли школьницу после попытки суицида в Ялте. Родители вызвали медиков, которые увезли девочку в реанимацию и смогли стабилизировать ее состояние. Сообщается, что она ранее предпринимала попытки похудеть, которые не увенчались успехом.