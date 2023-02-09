Школьница попыталась покончить с собой перед ОГЭ

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В Самарской области 15-летняя девятиклассница пыталась покончить с собой, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, ранее школьница потеряла паспорт и ей предстояло сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ).

SHOT пишет, что девочка сделала вид, что отправилась в школу, но сама собралась свести счеты с жизнью. Школьницу спасли, ее доставили в больницу с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом таза.

По информации канала, девочка должна была проходить итоговое собеседование по русскому языку, по результатам которого допускают к сдаче ОГЭ. Для написания работы ученик должен иметь при себе паспорт, однако девочка не смогла его найти. Родителям она не сказала, так как боялась, что ее будут ругать.

Канал сообщает, что родители не подозревали о намерениях дочери. Паспорт они сами убрали, чтобы не потерять.

Ранее в Химках школьница напала с ножом на свою одноклассницу в туалете. Пострадавшую госпитализировали. На ее лице насчитывалось 26 ножевых порезов, на теле — еще около 20 глубоких ран. Возбуждено два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев позже сообщил, что девочка пришла в сознание, у школьницы оказались не задеты внутренние органы.