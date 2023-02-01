Врачи спасли школьницу после попытки суицида

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В Ялте школьница пыталась покончить с собой, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По данным канала, родители вызвали медиков, которые увезли школьницу в реанимацию и смогли стабилизировать ее состояние. Сообщается, что девочка ранее предпринимала попытки похудеть, которые не увенчались успехом.

Маша (имя изменено) была недовольна весом. Даже вступила в группу правильного питания в соцсетях и нашла подругу по интересам. Попытка [снизить вес] ничего не дала. <...> Спустя неделю Маша завела разговор о суициде, — говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее заявила, что за последние три года в России число попыток суицида среди несовершеннолетних выросло почти на 13% и составило 3675.

Число повторных попыток увеличилось на 92,5% (до показателей в 362 случая). Кроме того, в Генпрокуратуре на основе анализа 30 субъектов РФ отметили рост числа детей с суицидальным поведением, имеющих психические заболевания. В 2021 году таковых было выявлено 882 человека, в 2020-м — 635.