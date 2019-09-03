Вечером 2 сентября полиция задержала журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата округа Хамовники Илью Азара рядом с его квартирой. Правоохранители заявили, что Азару нужно проехать с ними в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Журналист попросил сотрудников МВД дождаться приезда жены, так как в квартире у него оставалась одна годовалая дочка, которую он только уложил спать. Однако полицейские отказались и увели Азара в домашней одежде, оставив ребенка одного в незапертой квартире.

В ОВД на журналиста составили протокол о повторном нарушении правил проведения митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ) из-за участия в акции оппозиции 31 августа в Москве. Затем его отпустили из-за недостатка материалов по делу. Супруга журналиста Екатерина Кузнецова приехала домой примерно через полчаса после задержания мужа.

Я пришла домой, квартира открыта, ребенок спит, я не знаю сколько он был тут, больше получаса наверное, никого с ним не было, — заявила Кузнецова.

Подобное задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович обратился в прокуратуру в связи с действиями полиции. По его словам, правоохранители не обеспечили безопасность ребенку Азара. Сотрудники МВД должны были либо дождаться второго родителя, либо связаться с органами соцзащиты, уверен омбудсмен.

Эта ситуация кажется мне необъяснимой. Я потребовал от прокурора, чтобы он разобрался и дал соответствующее заключение о правомерности действий полиции. Пока в ведомстве мне ещё не ответили. Они никогда так быстро не отвечают, — сказал Бунимович News.ru.

Заседание по административному делу Ильи Азара должно было состояться в 14:00 3 сентября в Мещанском суде. Однако заседание перенесли. Журналиста попросили явится 23 сентября в ОВД для составления нового протокола.

Когда я уже начал засыпать, пришли Муратов (главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов — News.ru) и «эшник» со спешно составленным протоколом по 20.2 ч8, после чего меня отпустили (из-за поднявшегося скандала, понятно), — написал в Facebook Азар.

У многих экспертов действия полиции вызвали вопросы, с учетом того, что на акции 31 августа не было задержаний. К тому же акция проходила в формате шествия без плакатов, громкоговорителей или сцены. По мнению адвоката Сергея Ахундзянова, в действиях полицейских нет ничего непоследовательного или противозаконного.

Если человек участвовал в несанкционированном митинге, то к нему могут быть применены меры административного наказания. Как доказывается то, что человек принимал участие в такой акции? Сейчас работа правоохранительных органов тщательно спланирована и организована. Для фиксации обстоятельств во время публичных мероприятий используются современные технические средства, в том числе фото и видео запись. Разработаны и широко используются экспертные методики идентификации личности, ззаключения которых являются допустимыми и достоверными доказательствами. Если гражданин присутствует на несанкционированном митинге, что зафиксировано, и после объявления полиции: «Граждане! Вы присутствуете на несанкционированном митинге. Предлагаем вам его покинуть», человек не уходит, то у правоприменителей появляются законные основания подвергнуть его административному наказанию. Поэтому, если журналиста идентифицировали и лишь спустя какое-то время приходят к нему и составляют протокол, то такие действия сотрудников полиции являются правомерными. Сергей Ахундзянов адвокат

Однако представляющая интересы журналиста адвокат Татьяна Молоканова обратилась к прокурору с требованием проверить полицейских, оставивших ребёнка Азара одного в квартире.

Несмотря на неоднократное информирование полицейских о малолетнем ребенка, который спал, предложении дождаться супругу или иного близкого родственника, полицейские проигнорировали указанную информацию, вывели Азара И.В. из квартиры, посадили в полицейский автомобиль и доставили в Красносельский ОВД по делу об административном правонарушении, — говорится в обращении Молокановой.