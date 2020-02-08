https://static.news.ru/photo/d71ce500-4a59-11ea-9812-fa163e074e61_660.jpg Александр Винник Фото: Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство РФ в Париже направило ноты протеста в МИД Франции из-за ситуации с экстрадированным из Греции россиянином Александром Винником.

[Требуем] соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать представителей посольства на судебные заседания, а также ускорить рассмотрение запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Александра Винника с учётом его гражданской принадлежности и согласия на экстрадицию в Россию, — передаёт РИА Новости слова главы дипломатического представительства Алексея Мешкова.

Также, по его словам, в Минюст Франции был направлен запрос Генпрокуратуры РФ о проведении следственного дознания по делу в отношении россиянина и передаче собранных материалов РФ.

Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу властей Соединённых Штатов, гражданина РФ обвиняют в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании с её помощью миллиардов долларов. 24 января адвокат россиянина Зои Константопулу рассказала, что её подзащитный был доставлен в Париж. Виннику не сообщили заранее, куда его перевозят. По прибытии в столицу Франции его отправили в больницу.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудникам российского консульства во Франции отказывают в доступе к Александру Виннику, которого экстрадировали из Греции.