https://static.news.ru/photo/47891c64-4370-11ea-8454-fa163e074e61_660.jpg Александр Винник Фото: Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудникам российского консульства во Франции отказывают в доступе к россиянину Александру Виннику, которого экстрадировал из Греции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

На протяжении более трёх суток под разными предлогами консульским сотрудникам неоднократно отказывалось во встрече с российским гражданином, — уточнила она.

Захарова также подчеркнула, что подобные действия нарушают Венскую конвенцию о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года.

Ранее NEWS.ru писал, что французский суд провёл заседание по делу Винника, обвиняемого в отмывании денег. Рассмотрение прошло в закрытом режиме. Из зала были удалены все находящиеся там люди, включая российского консула.

Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу властей Соединённых Штатов, гражданина РФ обвиняют в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании с её помощью миллиардов долларов. 24 января адвокат россиянина Зои Константопулу рассказала, что её подзащитный был доставлен в Париж. Виннику не сообщили заранее, куда его перевозят. По прибытии в столицу Франции его отправили в больницу.