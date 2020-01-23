https://static.news.ru/photo/68c5671c-3e33-11ea-b38e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адвокат, предоставляющая интересы Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве в сфере компьютерной информации, Зои Константопулу, рассказала, что её подзащитный доставлен во французскую столицу.

На своей странице в Facebook защитник написала , что Виннику не сообщили, куда его перевозят, и только по форме полицейских в аэропорту он догадался, что оказался во Франции. По информации адвоката, сейчас россиянина допрашивают в больнице и не позволяют связаться с ней.

Как писал NEWS.ru ранее, Москва рассчитывает, что правовое решение Греции по делу россиянина Александра Винника будет полностью учитывать его законные интересы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Винника арестовали во время отдыха в Греции по запросу США, его обвиняют в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании с её помощью миллиардов долларов.