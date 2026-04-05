Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 15:35

Посадите в апреле — эти многолетники зацветают сами, усыпая землю разноцветными бусинами, как драгоценный ковер

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Посадите в апреле семена васильков прямо в грунт — и эти многолетники зацветают сами, усыпая землю разноцветными бусинами, как драгоценный ковер. Неприхотливые, жизнерадостные, они добавляют саду естественного очарования, напоминая о луговых просторах и теплых летних днях. Васильки не требуют рассады, сложного ухода или особых условий — достаточно бросить семена на подготовленную клумбу, слегка присыпать землей и полить. Уже в середине лета над ажурной зеленью поднимутся изящные корзинки: классические синие, нежно-розовые, белоснежные, бордовые и даже почти черные — на любой вкус.

Эти многолетники удивительно выносливы. Они прекрасно растут на солнце и в полутени, не боятся засухи и не требуют частых поливов. Более того, васильки не нуждаются в подкормках — на бедных почвах они цветут даже ярче, чем на жирных. Единственное, что им нужно, — это вовремя удалять увядшие соцветия, чтобы продлить цветение и не дать растению тратить силы на созревание семян. Если же оставить несколько корзинок, васильки рассеются сами, и с каждым годом ковер станет только гуще.

Васильки идеально подходят для природных цветников, миксбордеров и лужаек. Они прекрасно сочетаются с ромашками, маками, декоративными злаками и тысячелистником. Посадите их однажды — и каждое лето ваш сад будет украшать ковер из драгоценных бусин, который радует глаз до самых заморозков.

Проверено редакцией
Читайте также
огороды
дачники
садоводы
цветы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.