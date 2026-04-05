Посадите в апреле — эти многолетники зацветают сами, усыпая землю разноцветными бусинами, как драгоценный ковер

Посадите в апреле семена васильков прямо в грунт — и эти многолетники зацветают сами, усыпая землю разноцветными бусинами, как драгоценный ковер. Неприхотливые, жизнерадостные, они добавляют саду естественного очарования, напоминая о луговых просторах и теплых летних днях. Васильки не требуют рассады, сложного ухода или особых условий — достаточно бросить семена на подготовленную клумбу, слегка присыпать землей и полить. Уже в середине лета над ажурной зеленью поднимутся изящные корзинки: классические синие, нежно-розовые, белоснежные, бордовые и даже почти черные — на любой вкус.

Эти многолетники удивительно выносливы. Они прекрасно растут на солнце и в полутени, не боятся засухи и не требуют частых поливов. Более того, васильки не нуждаются в подкормках — на бедных почвах они цветут даже ярче, чем на жирных. Единственное, что им нужно, — это вовремя удалять увядшие соцветия, чтобы продлить цветение и не дать растению тратить силы на созревание семян. Если же оставить несколько корзинок, васильки рассеются сами, и с каждым годом ковер станет только гуще.

Васильки идеально подходят для природных цветников, миксбордеров и лужаек. Они прекрасно сочетаются с ромашками, маками, декоративными злаками и тысячелистником. Посадите их однажды — и каждое лето ваш сад будет украшать ковер из драгоценных бусин, который радует глаз до самых заморозков.

