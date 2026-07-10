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10 июля 2026 в 05:45

Посадите этот цветок в июле — осенью соседи будут останавливаться у забора: рубиновые шары для сада

Фото: D-NEWS.ru
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Хризантема мультифлора Branhill Red — это уникальный многолетник, который устроит в вашем саду настоящее рубиновое шоу, когда большинство растений уже потеряют декоративность.

В отличие от капризных сортов, этот цветок сам формирует идеально ровный шар высотой всего 30–40 см, избавляя дачника от утомительной обрезки и подвязки. С августа по октябрь компактные кусты превращаются в яркие рубиновые сферы: сотни махровых темно-красных соцветий диаметром 4-5 см полностью скрывают зелень, создавая эффект пылающих огненных шаров.

В уходе сорт практичен: он зимостоек (выдерживает до -20 °C), любит солнечные места и не требует сложных агротехник. Посадите этот сорт в июне, и ваша дача будет привлекать восхищенные взгляды соседей до самых заморозков.

Ранее были названы растения с большим количеством цветов и минимумом зелени.

Проверено редакцией
Общество
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цветы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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