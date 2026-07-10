Посадите этот цветок в июле — осенью соседи будут останавливаться у забора: рубиновые шары для сада

Посадите этот цветок в июле — осенью соседи будут останавливаться у забора: рубиновые шары для сада

Хризантема мультифлора Branhill Red — это уникальный многолетник, который устроит в вашем саду настоящее рубиновое шоу, когда большинство растений уже потеряют декоративность.

В отличие от капризных сортов, этот цветок сам формирует идеально ровный шар высотой всего 30–40 см, избавляя дачника от утомительной обрезки и подвязки. С августа по октябрь компактные кусты превращаются в яркие рубиновые сферы: сотни махровых темно-красных соцветий диаметром 4-5 см полностью скрывают зелень, создавая эффект пылающих огненных шаров.

В уходе сорт практичен: он зимостоек (выдерживает до -20 °C), любит солнечные места и не требует сложных агротехник. Посадите этот сорт в июне, и ваша дача будет привлекать восхищенные взгляды соседей до самых заморозков.

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