18 января 2026 в 23:15

Посадите этот цветок — и ваш забор превратится в вертикальную цветущую клумбу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Превратите скучный забор-сетку в цветущую стену. В этом поможет клематис — настоящий чемпион вертикального озеленения и самый эффектный вариант для забора.

Его гибкие побеги с легкостью цепляются за ячейки, полностью оплетая ограждение густым зеленым ковром, который с конца весны до осени усыпан крупными цветами-звездами всех оттенков: от белоснежного и нежно-розового до насыщенно-фиолетового и пурпурного.

Для успеха выберите солнечное или полутенистое место без застоя воды. Перед посадкой установите дополнительные направляющие из шпагата, чтобы молодым побегам было легче зацепиться за сетку. Сажайте лиану на расстоянии 30–50 см от забора, подготовив глубокую яму с питательным грунтом. Всего за пару сезонов клематис создаст потрясающую живую ширму. Посадите этот цветок — и ваш забор превратится в вертикальную цветущую клумбу.

Ранее был назван многолетник, который взрывается цветом уже в первый сезон посадки.

