Посадили на даче сумах — клумбы больше не нужны: красота круглый год

Посадили на даче сумах — клумбы больше не нужны: красота круглый год

Сумах — удивительное дерево, способное украсить участок в любой сезон. Весной оно радует ажурной листвой, летом — пышной кроной, осенью — огненной окраской, а зимой — живописными бархатными свечками плодов. Этот неприхотливый красавец требует минимального ухода, но дарит максимум декоративности.

Для посадки выбирайте солнечное место с хорошо дренированной почвой. Сумах оленерогий (самый популярный вид) вырастает до 3–5 метров, образуя эффектную зонтиковидную крону. Растение засухоустойчиво, не требует подкормок и прекрасно зимует без укрытия. Единственный нюанс — контроль за корневой порослью, которую нужно своевременно удалять. Сумах идеально подходит для создания средиземноморского стиля в саду, прекрасно сочетается с хвойными и злаками.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.