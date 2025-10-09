Португальский хлебный суп асорда! Варим всего 10 минут — без долгого стояния у плиты! Простой и очень вкусный супчик

В любой национальной кухне найдется блюдо, в котором душа народа проявляется особенно ярко. В Португалии это асорда — густой хлебный суп, простой, сытный и невероятно ароматный. Изначально он был пищей крестьян, которые таким способом использовали черствый хлеб, не позволяя ему пропадать зря. Классического рецепта асорды не существует, ведь в неё добавляют всё, что есть под рукой, но её основа и душа неизменны: это хлеб, чеснок, оливковое масло и кинза. Это прекрасный вариант, если хочется попробовать что-то необычное, не потратив много времени и сил. Сегодня я приготовлю один из самых популярных вариантов — асорду с яйцом пашот.

Для приготовления вам понадобится: 400 г черствого белого или ржаного хлеба, 4 зубчика чеснока, большой пучок кинзы (около 50 г), 60 мл оливкового масла, 4 куриных яйца, 1,5 литра воды, соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление. Сначала мелко нарежьте кинзу и разотрите её в ступке с очищенными зубчиками чеснока и солью. Влейте оливковое масло и хорошо перемешайте до образования ароматной пасты. Нарежьте хлеб крупными кусками и разложите его по порционным тарелкам. В кастрюле доведите воду до слабого кипения, посолите. Аккуратно разбейте каждое яйцо в небольшую чашку, а затем вылейте в кипяток. Варите яйца пашот 3–4 минуты и шумовкой переложите их сверху на хлеб. Теперь влейте в хлеб кипящую воду, в которой только что готовились яйца. Осталось добавить по ложке чесночно-кинзовой пасты в каждую тарелку, аккуратно перемешать, украсить перцем и листиками кинзы. Подавайте суп немедленно, пока он не остыл. Приятного аппетита и маленького путешествия в Португалию.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.