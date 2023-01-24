Поступит в Думу на днях: иноагентам хотят запретить работать в госсекторе Законопроектом предлагается ввести новое ужесточение для иностранных агентов и фигурантов уголовных дел о «фейках»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иностранных агентов и фигурантов дел о «фейках про армию» хотят поразить в правах, запретив им работать в российских компаниях с государственным участием. Соответствующие поправки готовятся в недрах Госдумы, сообщил NEWS.ru депутат от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев. Он утверждает, что инициатива будет межфракционной и сейчас идёт сбор подписей парламентариев под документом. В «Единой России» заявили, что не видели законопроекта, но концептуально не против дальнейшего «поражения в правах» своих сограждан, получивших дискриминационный статус.

Одним из разработчиков законопроекта является депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» и близкий к Кремлю политтехнолог Дмитрий Гусев.

Если человек — иноагент, тот он не должен получать зарплату от государства. Этим законопроектом мы даём возможность работодателям увольнять таких людей. Есть законопроект, мы его и внесём [в Госдуму] в ближайшее время. Сейчас собираем подписи депутатов, — заявил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Дмитрий Гусев

Гусев уточнил, что помимо иностранных агентов под нормы, в случае принятия законопроекта, будут подпадать фигуранты уголовных дел о «фейках про армию». Документ вносит поправки в Трудовой кодекс, добавил депутат.

Издание Mash утверждает, что законопроект подразумевает лишение социальных гарантий, а также запрет на трудоустройство в госкомпаниях для тех, «кто распространял фейки о ВС РФ и призывал наложить на страну санкции», а также для россиян, признанных иностранными агентами. Кроме того, отмечается, что инициатива является межфракционной.

Коллега Дмитрия Гусева депутат Госдумы из «Единой России» Олег Матвейчев заявил NEWS.ru, что не против подписать законопроект, хотя сам документ ещё не видел.

У нас и так все иноагенты поражены в правах в значительной степени. Им и без законопроекта запрещено любое государственное финансирование. Что касается законопроекта, то я с ним не знаком, но если [действующие запреты для иноагентов] пытаются расширить и если мне принесут на подпись, я буду только за, концептуально я его поддерживаю. Считаю, что если они там (за границей. — NEWS.ru) получают деньги, то там пусть живут и получают. И нефиг им вообще претендовать ни на какие зарплаты здесь, ни на какие рабочие места, ни на что, — заявил Матвейчев.

По действующему законодательству иноагенты не могут получать финансовую поддержку от государства или участвовать в госзакупках, работать в органах власти и быть членами избиркомов или ОНК.

Также им запрещено выступать экспертами в государственных экологических экспертизах и проводить их, как и устраивать независимые антикоррупционные экспертизы. Под запрет для них подпадают участие в избирательных кампаниях, жертвования кандидатам на выборах, организация публичных мероприятий, преподавание в школах и университетах, ведение просветительской деятельности среди несовершеннолетних, а также производство информационной продукции для детей.

За нарушение всех этих требований грозит как административная ответственность, так и уголовная сроком до пяти лет заключения за злостное уклонение от исполнения обязанностей «иностранного агента» (ст. 330.1 УК РФ).

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

С декабря 2022 года в РФ действует закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который упрощает включение в перечень «иностранных агентов» новых людей и организаций.

Для этого теперь не обязательно получать финансирование из-за рубежа, достаточно лишь «находиться под иностранным влиянием» и заниматься политической деятельностью, которая трактуется очень широко. Ею, например, считается проведение или участие в митинге, организация публичных дебатов, участие в выборах или наблюдении за ними, а также проведение соцопросов. А, например, критическое высказанное в соцсетях мнение о властях может быть расценено как «поддержка и (или) оказание воздействия на лицо, в том числе путём принуждения, убеждения и (или) иными способами» или «распространение мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

Также иноагентом можно стать за «целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ».

Иноагенты обязаны маркировать все материалы в соцсетях и обращениях к власти специальной плашкой: «Настоящий материал (информация) произведён, распространён и (или) направлен иностранным агентом (Фамилия, Имя, Отчество) либо касается деятельности иностранного агента (Фамилия, Имя, Отчество)».

Также иностранные агенты должны ежегодно предоставлять аудиторское заключение, а раз в шесть месяцев отчитываться о своей деятельности и проведённых мероприятиях в интернете или СМИ, раз в три месяца — о денежных тратах от иностранных источников.