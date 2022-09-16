«За намерение выехать из России»: ГД готовит новые законы об иноагентах Группа депутатов хочет ввести ответственность за намерение попасть под иностранное влияние

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа депутатов под руководством главы комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василия Пискарёва внесла на рассмотрение парламента два законопроекта, ужесточающих административную и уголовную ответственность для иностранных агентов. Если документ примут, получить крупный штраф могут даже те люди, кого власти сочтут «намеревающимися» стать иноагентами. Помимо физлиц, нововведения распространятся на СМИ, зарегистрированные и незарегистрированные объединения граждан, неправительственные организации и коммерческие компании. Авторы поправок говорят, что необходимость новаций возникла после принятия закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», утверждая, что ужесточения связаны с «гибридной войной» против России. NEWS.ru узнал, что ожидать от очередных изменений в УК и КоАП.

«Расширив состав категорий»

Два новых законопроекта появились в базе Госдумы 14 сентября. Один из них вносит поправки в соответствующие статьи КоАП, карающие за непредоставление в Минюст сведений об иноагентстве юрлица (ст. 19.7.5-2) и физлица (ст. 19.7.5-4), нарушение деятельности незарегистрированного общественного объединения-иноагента (ст. 19.7.5-3) и НКО, как и другого юрлица-иноагента, а также физлица, работающего в этой структуре (ст. 19.34). Вторая инициатива «обновляет» ст. 330.1 УК «Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента».

Как сказано в пояснительных записках обоих законопроектов, соответствующие изменения предлагается внести, «расширив состав категорий лиц, на которых будет распространяться данная ответственность». По словам Василия Пискарёва, иноагентские статьи КоАП предусматривают штрафы от 2 тыс. до 1 млн рублей, а уголовная — до двух лет лишения свободы.

Поправки, в частности, вводят в КоАП новое понятие — «лицо, намеревающееся действовать в качестве иностранного агента». Таковым может стать как отдельный человек, так и НКО или другое юрлицо, либо незарегистрированная как общественное объединение группа людей.

В комментарии NEWS.ru один из авторов законопроектов, депутат-единоросс Олег Матвейчев пояснил, что физлиц и организации, намеревающихся стать иноагентами, будут выявлять по квалифицирующим признакам.

Например, если кто-то будет заявлять о своих намерениях выехать из России, подаёт документы на трудоустройство в какие-то иностранные организации или коммерческие структуры, на получение грантов и тому подобное. Все эти вещи могут быть квалифицирующими признаками для человека, который уже обозначил своё сотрудничество, — заявил депутат Госдумы.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

По словам Матвейчева, «может быть, [нововведение] и станет [ужесточением], поэтому пускай [СМИ, правозащитники и активисты, которые занимаются защитой прав человека, а также борьбой с коррупцией и другими социальными проблемами] будут внимательны и десять раз подумают, прежде чем что-то устраивать и так далее».

Нельзя жить в обществе, которое ведёт специальную военную операцию, но на самом деле мы видим, что идёт гибридная война против России, и делать вид, что ничего не происходит, и жить точно так же, как 20 лет назад. Понятно, что в условиях, по сути дела, полувоенных многие законы ужесточаются, — признал Олег Матвейчев.

Подзаконные поправки

«Иноагентские» поправки в КоАП и УК связаны с принятием в июле федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Об этом сообщил коллега Олега Матвейчева, депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Отвечая на вызовы времени, летом этого года Госдума приняла закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (моего в том числе авторства). Наша инициатива потребовала корреспондирующих поправок в КоАП и УК, — пояснил Альшевских.

Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» вступит в силу 1 декабря 2022 года. Согласно его нормам, для попадания в реестр иноагентов не обязательно получать зарубежное финансирование, достаточно находиться «под иностранным влиянием в иных формах».

Под иностранным влиянием в законе понимается предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо, в том числе путём принуждения, убеждения и (или) иными способами. Под поддержкой понимается предоставление иностранными источниками денег либо иного имущества, а также оказание из-за границы «организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах». В действующем законодательстве речь идёт только о денежных средствах и ином имуществе.

Иностранным агентом может быть признано российское и иностранное юрлицо, общественное объединение без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юрлица, а также физлицо независимо от его гражданства.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Все эти виды агентов будут вноситься в единый реестр. Для попадания в него достаточно заниматься политической деятельностью, «сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ», «распространением предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участием в создании таких сообщений и материалов», а также финансированием такой деятельности из иностранных источников.

Помимо иноагентов в реестр будут вноситься сведения о физических лицах, аффилированных с иностранными агентами. Таковым власти могут признать любого бывшего и действующего работника, участника, соучредителя, руководителя НКО-агента, общественного объединения без регистрации или СМИ-агента. Также в списке «аффилированных» могут оказаться те, кто занимается или занимался политикой и получает (получал) за это деньги либо «иную имущественную помощь» от НКО, незарегистрированного общественного объединения или физлица, признанного иноагентом, в том числе через посредников.

Как пояснял руководитель международной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков, на физлиц, аффилированных с иноагентами, не распространяются ограничения, установленные для иностранных агентов. Спустя три года после контактов с иноагентами аффилированное лицо может быть исключено из реестра.

«Законодательство немножко завяло»

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил NEWS.ru, что после изменений в законодательстве «было дано какое-то время на правоприменение, чтобы посмотреть, как это всё работает». При этом он не исключил, что внесённые поправки в КоАП и УК могут быть масштабированы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собственно, этого от законодателей в официальном отзыве на один из законопроектов потребовал зампред правительства Дмитрий Григоренко. По его мнению, поправки следует внести и в ст. 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

Вместе с правоохранительными органами [мы] поняли, что законодательство немножко завяло и даёт возможность уходить от ответственности определённым людям. Это связано с тем, что не наступает неотвратимость наказания — имеются определённые ограничения, но они обходятся. Сейчас обсуждаются новые поправки, чтобы это всё сделать, но не факт, что их не будет больше, поэтому говорить сейчас о каком-то окончательном варианте [рано], — резюмировал Олег Матвейчев.

Парламентарий прогнозирует, что в ближайшее время «будет масса всяких разных предложений, как сделать так, чтобы закон работал эффективнее». По его оценкам, прежде чем дойти до рассмотрения в первом чтении, поправки в КоАП и УК некоторое время будут проходить через профильные комитеты нижней палаты. На это, как считает Матвейчев, уйдёт «пара недель точно».