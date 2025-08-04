Поражает сочностью: шашлык из свинины с традиционным уксусным маринадом

Шашлык из свинины с традиционным уксусным маринадом — это классика жанра. С ним вы получите сочные, ароматные кусочки мяса с аппетитной румяной корочкой и легкой пикантной кислинкой.

Для приготовления нарежьте 1 кг свиной шеи кубиками 4-5 см. Приготовьте маринад: смешайте 1 стакан воды, 3 ст. л. 9%-ного уксуса, 2 измельченные луковицы, 5 раздавленных зубчиков чеснока, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного перца и 1 ст. л. растительного масла. Залейте мясо маринадом, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике минимум на 6 часов (идеально — на ночь). Перед жаркой слейте излишки маринада, нанижите мясо на шампуры, чередуя с кольцами лука. Жарьте на углях 15–20 минут, постоянно переворачивая, до образования золотистой корочки.

Готовый шашлык поражает сочностью — уксус смягчает волокна, но не перебивает вкус мяса, а чеснок и перец добавляют характерную остроту. Подавайте с зеленью, свежими овощами и лавашом — это блюдо станет главным украшением любого застолья!

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