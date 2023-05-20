Популярный у россиян сервис исчез из Google Play Картографический сервис 2ГИС исчез из Google Play

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Популярный у россиян картографический сервис 2ГИС исчез из магазина приложений Google Play, сообщил в Telegram его разработчик. В компании заверили, что ранее установленные приложения будут работать и регулярно обновляться.

Друзья, 2ГИС стал недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно устанавливать любые города, — говорится в сообщении.

Разработчик также напомнил, что версию программы для Android можно бесплатно скачать с сайта 2ГИС и в других магазинах приложений.

Ранее мобильное приложение 2ГИС на некоторое время пропадало из магазина App Store. Вновь оно там появилось в конце апреля.

В середине марта из Google Play исчезли приложения банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб» после того, как США ввели в отношении них санкции. Кроме того, пользователи массово жаловались на проблемы в работе приложения и сайта банка «Уралсиб».