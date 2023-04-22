Популярное приложение вновь появилось в App Store после удаления Приложение картографического сервиса 2ГИС вновь появилось в App Store после удаления

Фото: 2ГИС

Мобильное приложение картографического сервиса 2ГИС вновь появилось в магазине App Store, сообщает пресс-служба сервиса. В компании пообещали в скором времени выпустить обновление.

Официальное приложение геосервиса 2ГИС вновь доступно для скачивания в App Store. Версию геосервиса для iOS можно установить уже сейчас. В ближайшее время мы выпустим обновление приложения, — сообщается на сайте 2ГИС.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение для сервисов Сбербанка снова стало доступно для скачивания в App Store, где оно появилось под названием SBOL. Однако новое приложение не находится по поиску, для получения ссылки владельцам устройств на iOS нужно обратиться в кол-центр банка.

До этого главный разработчик президентского сайта Артем Геллер посоветовал владельцам iPhone в случае удаления приложения банков из App Store пользоваться их мобильными или веб-версиями, которые сохраняют в себе тот же функционал и так же безопасны. Владельцам телефонов на Android найти решение проще, поскольку скачать последние версии приложений чаще всего можно напрямую на официальных сайтах кредитных организаций.