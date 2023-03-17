Несколько российских банков пропали из Google Play Мобильные приложения банков «Санкт-Петербург» и «Уралсиб» пропали из Google Play

Фото: NEWS.ru

Мобильные приложения банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб» пропали из Google Play. Ранее США ввели против этих банков санкции. Также стало известно, что пользователи банка «Уралсиб» (входит в топ-30 по объемам активов в РФ) массово жалуются на проблемы с работой приложения и сайта. В кредитном учреждении ситуацию пока не комментировали.

Главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер ранее рассказал, что удаление приложений банков из App Store и Google Play прежде всего касается владельцев iPhone, которым следует сохранить их на своих устройствах, а пользователи Android смогут скачать их на сайтах банков. Также для доступа к онлайн-банку можно использовать их мобильные или веб-версии, что также безопасно, отметил IT-эксперт. Многие компании выпускают приложения в App Store под новыми названиями, поэтому можно немного подождать.

Владельцам iPhone, успевшим скачать приложения до их исчезновения из App Store, эксперт посоветовал не удалять их сразу, так как они могут проработать на телефонах довольно долго. Кроме того, есть программы, позволяющие скачивать старые версии приложений из App Store.