Названа альтернатива удаленным из App Store приложениям банков IT-эксперт Геллер назвал альтернативой удаленным приложениям банков их мобильные и веб-версии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удаление приложений банков из App Store и Google Play прежде всего касается владельцев iPhone, которым следует сохранить их на своих устройствах, а пользователи Android смогут скачать их на сайтах банков, рассказал NEWS.ru главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер. Также для доступа к онлайн-банку можно использовать их мобильные или веб-версии, что так же безопасно, отметил IT-эксперт. Многие компании выпускают приложения в App Store под новыми названиями, поэтому можно немного подождать.

Удаление мобильного приложения из App Store касается владельцев iPhone, так как для пользователей ОС Android на сайтах компаний, тех же банков, чье ПО для смартфонов удаляют из магазинов, обычно на главных страницах есть ссылки для скачивания последних версий программ, — сообщил Геллер.

Владельцам iPhone, успевшим скачать приложения до их исчезновения из App Store, эксперт посоветовал не удалять их сразу, так как они могут проработать на телефонах довольно долго. Кроме того, есть программы, позволяющие скачивать старые версии приложений из App Store.

Еще один совет — немного подождать. Сложилась тенденция, когда банки и другие компании, переименовывают приложения, по-другому разрабатывают и выкладывают в App Store под другим названием. <...> Можно пользоваться мобильными версиями сайтов или полноценными. У них функционал практически такой же, как у приложений, и по безопасности не уступают, по крайне мере у 10 лучших банков, — отметил специалист.

В последних версиях приложений могут быть уязвимости, что создает риски их взлома, предупредил Геллер. Он также посоветовал проверить обновления в российских аналогах App Store или Google Play.

Ранее из App Store удалили приложения банка «Тинькофф», против которого ввели санкции ЕС. В кредитной организации отметили, что ранее скачанные приложения продолжат работать.