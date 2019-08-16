https://static.news.ru/photo/4a231e66-c017-11e9-bcd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foto: Sabine Brose/Sorge/Global Look Press

Госдума планирует усовершенствовать вопросы ответственности владельцев домашних собак за нарушения правил выгула. Необходимые поправки в Уголовный и Административный кодексы могут быть введены уже осенью, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

За принятием закона об ответственном обращении с животными последует донастройка кодексов в части мер, предусматривающих дополнительно и защиту животных, и ответственность владельцев этих животных, — цитирует его « Интерфакс ».

Бурматов признал, что административное и уголовное законодательство отстаёт от базового закона, поэтому существует необходимость в доработке правил. Он добавил также, что необходимо не только чётко разграничить ответственность, но и создавать все условия для выгула собак, и это, по его словам, является принципиальной позицией комитета.

Ранее президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину ввести штраф за выгул опасных собак без намордника. По его словам, владельцев нужно карать штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Это наказание может быть заменено административным арестом на 5–10 суток или обязательными работами до 30 часов.