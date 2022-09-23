Поправки в Трудовой кодекс сохранят место работы за мобилизованным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, согласно которым за мобилизованными сотрудниками сохранят место работы, пока приостановлено действие трудового договора, сообщает ТАСС. Период службы занесут в трудовой стаж. Новая статья будет распространяться на тех, кто был мобилизован или отправился на Украину добровольцем с 21 сентября 2022 года.

В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется место работы (должность). В этот период работодатель вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, — говорится в документе.

Кроме того, работодатель будет обязан выплатить мобилизованному работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора. Мобилизованные сотрудники сохраняют все социально-трудовые гарантии.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами. Согласно документу, трудовые договоры с ними будут приостановлены, но не расторгнуты. Решение кабмина распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября.