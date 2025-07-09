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09 июля 2025 в 06:30

HR-эксперт объяснила, как доказать факт работы без трудового договора

HR-эксперт Великая: видеофиксация докажет факт работы без трудового договора

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне, которые трудятся без официального оформления, могут доказать факт своей деятельности с помощью видеосъемки рабочего места, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, этот способ особенно актуален для строителей, курьеров и других работников, которые часто сталкиваются с отказом работодателей оформлять документы.

Даже если вы устраиваетесь курьером или разнорабочим, вы должны требовать какой-то документ, подтверждающий, что вы действительно работали в организации. У всех есть видеокамеры и мобильные телефоны, поэтому достаточно просто снимать свое рабочее место. Им не обязательно является офис с креслом и компьютером. У массового персонала рабочим местом может быть улица, подсобки, строительные площадки или какие-то помещения — все что угодно. Если работник выполняет какой-то труд, он может снять это на видеокамеру, где будет видно, где находится это помещение, — пояснила Великая.

Она отметила, такие доказательства помогут при обращении в контролирующие органы в случае невыплаты заработной платы. По ее словам, современные технологии позволяют подать жалобу онлайн через официальные сайты госорганов или портал «Госуслуги», что значительно упрощает процесс защиты прав работника.

Если вам не выплатили зарплату, а на руках есть видеофиксация, можно обратиться в трудовую инспекцию. В этом случае работодателю грозит не просто штраф, а приостановка деятельности. Даже если нет никаких документов, всегда можно доказать, что вы здесь работали, и потребовать свои деньги. Можно обратиться в ту или иную организацию, вплоть до прокуратуры. Сейчас очень просто подается заявка. Есть официальный сайт, ты заходишь на него и подаешь заявку в электронном виде. Никуда не нужно ходить, все подтягивается через «Госуслуги», и ты автоматически заполняешь все необходимые данные, — резюмировала Великая.

Ранее юрист Ольга Владимирова заявила, что работодатель не имеет права самовольно лишать сотрудников обеденного перерыва. По ее словам, это право работника, гарантированное законом. Она добавила, что перерыв может отсутствовать только при рабочем дне короче четырех часов, и это должно быть четко прописано в локальном нормативном акте компании.

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