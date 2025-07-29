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29 июля 2025 в 17:14

Работники ПАЗ ушли в отпуск до 3 августа

Производитель автобусов ПАЗ остановил работу до 4 августа

Фото: Олег Золото/РИА Новости

Российский производитель автобусов ПАЗ приостановил работу минимум до 3 августа, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, причиной стало резкое снижение спроса на большегрузы. Пока предприятие не работает, все сотрудники в количестве 2600 человек будут отправлены в корпоративный отпуск.

За время перерыва на площадке планируют провести ремонтные и восстановительные работы. В пресс-службе завода уточнили, что с 21 июля по 3 августа работникам Павловского автобусного завода предоставили полностью оплачиваемый отпуск, пишет Lenta.ru. Такое происходит каждый год на автомобильных предприятиях в летний период.

В рамках отпуска в цехах ведется модернизация оборудования, сервисное обслуживание и ремонтные работы. Так, на заводе готовятся к производству нового автобуса «Ситимакс 8», который хотят выпустить уже в этом году.

Ранее стало известно, что «КамАЗ» с 1 августа вводит четырехдневную рабочую неделю для подразделений, где нет полной загрузки. В пресс-службе автоконцерна уточнили, что рынок грузовиков по итогам года сократился практически на 60%.

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