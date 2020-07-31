Понасенков предложил бороться с осквернителями памятников военной хитростью

https://static.news.ru/photo/f2610e16-d31d-11ea-a21f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/evgenyponasenkov

Историк и режиссёр Евгений Понасенков предлагает российским властям изменить свою стратегию в отношении случаев осквернения памятников советским воинам за рубежом. По его мнению, прекратить вандализм можно только одним способом.

Накануне стало известно, что в польском городе Легница был похищен неизвестными памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Позднее монумент нашли обезглавленным.

Комментируя этот инцидент Понасенков предположил, что Москва отреагирует на него традиционно. Он, в свою очередь, предлагает «проявить мудрость» и не отвечать на этот и другие возможные случаи вандализма. В противном случае, они будут повторяться постоянно.

Я убеждён, что чем больше будет ответ на эту «волну» выпадов, тем больше будет сама «волна». Надо проявить военную хитрость и не отвечать нотой на ноту, и действием на действие. Тогда по законам физики, гидравлики и морского дела к нам придёт спокойствие и штиль, — сказал он изданию «Политика сегодня».

Ранее NEWS.ru писал, что посольство РФ в Польше выясняет обстоятельства осквернения памятника Рокоссовскому в Легнице. Кроме того, этим инцидентом занимается генконсульство России в Познани.