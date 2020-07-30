Посольство РФ занялось инцидентом с обезглавленным памятником в Польше

https://static.news.ru/photo/d71ee02a-d312-11ea-8ca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: poland.mid.ru

Посольство в Варшаве занялось выяснением обстоятельств похищения памятника маршалу Константину Рокоссовскому с кладбища в Легнице. Об этом сообщил пресс-атташе дипмиссии Владимир Александров.

Этим вопросом также занимается генконсульство РФ в Познани.

По результатам будем определяться с дальнейшим действиями, — цитирует «Интерфакс» Александрова.

Как писал NEWS.ru, неизвестные похитили в ночь на 30 июля памятник польскому и советскому военачальнику Константину Рокоссовскому. Он пропал с муниципального кладбища в городе Легница на западе Польши. Он был частью открытой экспозиции музея, расположенного в районе захоронения красноармейцев. Вскоре после исчезновения скульптуру нашли на улице в Легнице, однако вандалы лишили памятник головы. Полиция ищет недостающий фрагмент и виновных в этом деянии.

Памятник отлили в 1987 году, и до 1992 года он стоял в Легнице на площади, которая тогда называлась площадью Польско-советской дружбы, а теперь носит имя Львовских орлят. Затем скульптура была передана музею Советской армию, а с 2019 года стала частью экспозиции местного Музея меди, организованной на советском военном кладбище.

Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве, бывшей тогда частью Российской империи. В годы Великой Отечественной войны он служил в советской армии, командовал корпусами, армиями и фронтами, в 1944 году получил звание маршала. В 1949 году по просьбе польских властей, обращённой к Сталину, Рокоссовского направили в Польшу для прохождения службы на посту министра национальной обороны. В этом качестве он работал до 1956 года.