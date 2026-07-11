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11 июля 2026 в 15:23

Помидоры из духовки — магия, которая работает всегда: сладкие, как конфеты, и без лишней возни

Фото: D-NEWS.ru
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Знаешь этот момент, когда хочется вкусного, но возиться с многослойными блюдами лень? Я просто отправляю помидоры в духовку и получаю идеальный гарнир.

Ингредиенты

Помидоры большие — 4 шт., бальзамический уксус — 1 ст. л., сахар — 2 ст. л., масло растительное — 4 ст. л., листья базилика — горсть, чеснок — 2 зубчика.

Как готовлю

Сначала режу чеснок тонкими ломтиками, а базилик мелко рублю ножом. Помидоры мою и разрезаю поперек на две половинки, срез смазываю ложкой растительного масла. Самое важное — на секунду обжариваю их срезом вниз на раскаленной сковороде, буквально минуту, чтобы появилась корочка.

Перекладываю помидоры срезом вверх в форму, сбрызгиваю уксусом и оставшимся маслом, посыпаю сахаром и чесноком.

Отправляю в духовку при 160 °C ровно на час — за это время они становятся мягкими, карамелизуются и отдают невероятный аромат. Достаю, посыпаю свежим базиликом и подаю горячими как гарнир к мясу или просто так, с хлебом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сахар и уксус сделали свое дело — они стали сладкими, как цукаты, с легкой кислинкой. Текстура плотная, но тает во рту. Рекомендую подавать к пасте или просто намазывать на хлеб — пальчики оближешь.

Проверено редакцией
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