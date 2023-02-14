Пользователи «ВКонтакте» смогут тайно признаться в любви 14 февраля

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Разработчики социальной сети «ВКонтакте» подготовили для своих пользователей анонимные валентинки, с помощью которых можно признаться в чувствах в День всех влюбленных. Через «Коробку для валентинок» можно отправить тайное послание — имя отправителя станет известно только если симпатия окажется взаимной. Неанонимное признание дойдет до адресата ровно через год, к следующему 14 февраля.

Также ко Дню святого Валентина «VK мессенджер» подготовил новую форму для видеозвонков в виде сердца с крыльями. Для чатов появилось особое оформление, «Амурное», чтобы создать праздничное настроение. Кроме того, в «VK звонках» и историях можно найти праздничные фоны. С помощью «Совместного просмотра» через звонки можно посмотреть фильм со своей второй половинкой, даже если в этот день нет возможности быть рядом.

Если встретить вторую половинку еще не удалось, то помочь в этом смогут «VK знакомства». С 14 по 16 февраля пользователям сервиса будет выпадать анкета певицы Клавы Коки совместно с суперлайком. На карточке также будут цитаты из нового трека исполнительницы.

В «VK Музыке» ранее появились тексты песен. Новая функция работает в последней версии приложений «ВКонтакте» и «VK Музыка». Нововведение распространяется на всех пользователей — в том числе на тех, у кого нет активной подписки на сервис.