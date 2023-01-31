В VK Музыке появились тексты песен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В VK Музыке стали доступны тексты песен. Новая функция появилась в последней версии приложений «ВКонтакте» и VK Музыка, а также в декстопной версии соцсети. Нововведение распространяется на всех пользователей — в том числе на тех, у кого нет активной подписки на сервис.

Новая функция VK Музыки охватывает большую часть популярных у пользователей песен, однако в будущем база текстов будет расширяться и пополняться музыкальными новинками. Чтобы увидеть текст песни, нужно включить трек, открыть плеер и нажать кнопку «Тт» в нижнем меню экрана. Помимо того, в VK Музыке также доступен режим караоке, при включении которого текст откроется автоматически. Также музыкальная редакция сервиса составила плейлист «Дайте текст!» к запуску новой функции, в котором собраны такие треки, слова в которых без текста под рукой разобрать очень трудно.

Ранее в приложении «VK Музыка» и разделе «Музыка» приложения «ВКонтакте» появился самостоятельный раздел «Подкасты» с разнообразным аудиоконтентом. Директор музыкальной экосистемы VK Николай Дуксин рассказал, что подкасты стали популярным развлекательным и образовательным форматом, а появление раздела с ними станет важным шагом к разнообразию контента соцсети.