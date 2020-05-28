Пользователей сети возмутил детский онлайн-урок о церкви

https://static.news.ru/photo/86d66428-a0f2-11ea-b7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Церковь Новый Завет Пермь/youtube.com

Онлайн-урок для детей, выпущенный пермским отделением церкви «Новый Завет», возмутил интернет-пользователей. В нём ведущая заявила, что люди, которые «не верят в Господа», заслуживают смерти.

По данным телеканала «360», программу ведут сотрудница воскресной школы и перчаточная кукла Сережа. В одном из выпусков женщина заявила, что злые люди, которые «не живут, как учит нас Библия» заслуживают смерти.

Мы бы тоже с вами заслужили смерть, потому что мы часто с вами бываем непослушными, — сказала она.

Пользователей соцсетей возмутило подобное содержание ролика. В комментариях люди заявляют, что это «лють лютая» и «трэш».

Неужели есть родители, добровольно усаживающие детей перед телевизором, чтобы посмотреть это, — гласит один из комментариев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главк СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») из-за противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников.