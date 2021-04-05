Муж потерпевшей в ДТП с Эдвардом Билом рассказал о её состоянии после комы

https://static.news.ru/photo/c8115264-96b9-11eb-bb01-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Артёмова, пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом, вышла из комы, рассказал журналистам её супруг Константин. Медики диагностировали у потерпевшей закрытую ЧМТ, переломы тазовых и бедренных костей, внутреннее кровотечение, пневмоторакс, тупые травмы живота и груди. Женщину буквально пришлось вырезать из смятого автомобиля.

Положительная динамика есть. Нельзя сказать, что всё хорошо и она завтра уже пойдёт на работу, но всё идёт получше. Из комы она вышла. Пока меня к ней не пустили, — цитирует мужчину телеканал «360».

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездила по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушила скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты разыскали шикарный трёхэтажный особняк, которым хвалился Эдвард Бил, и выяснили, что никто из соседей его не знает. Речь идёт о коттедже в трёх километрах от МКАД, где якобы пранкер живёт с женой и дочкой, а также о красном суперкаре Porsсhe, якобы находящемся у него во дворе.