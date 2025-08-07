Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Получите гниль вместо урожая: это нельзя делать после выкопки моркови

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если неправильно просушить морковь после уборки с грядки, вы получите гниль вместо урожая. Рассказываем, что нельзя делать с клубнями после выкопки.

Сушка моркови на солнце — серьезная ошибка, приводящая к потере урожая! Под прямыми солнечными лучами корнеплоды теряют до 70% влаги за несколько часов, становясь деревянистыми и безвкусными. Ультрафиолет разрушает каротин — морковь бледнеет, теряя не только цвет, но и основную пользу.

Перегрев активирует процессы гниения: даже слегка подвяленные на солнце экземпляры при хранении покрываются плесенью. Особенно опасно оставлять морковь с необрезанной ботвой — листья вытягивают влагу из корнеплода с удвоенной скоростью. Правильная сушка проходит в тенистом проветриваемом месте при +15–20 °C 10–14 дней: так морковь сохраняет сочность, сладость и все витамины.

Ранее стало известно, какие удобрения делают томаты водянистыми.

