Поливать или не поливать томаты в жару? Ошибка 99% дачников

Конец июля и август — время, когда томаты особенно уязвимы. Жара стоит невыносимая, и кажется, что растениям нужно как можно больше воды. Но именно в этот момент многие огородники совершают роковую ошибку — заливают кусты, думая, что спасают их. На самом деле избыточный полив в зной может нанести больше вреда, чем засуха.

Главная опасность — растрескивание плодов. Когда томаты получают слишком много влаги после периода сухости, кожица не выдерживает резкого роста мякоти и лопается. Еще одна беда — вершинная гниль, которая появляется из-за нарушения баланса кальция при неравномерном поливе. А если вода попадет на листья под палящим солнцем, ожоги и грибковые заболевания гарантированы.

Как поливать правильно?

Во-первых, только под корень. Никакого дождевания — капли на листьях превращаются в линзы, и солнце прожигает нежную зелень. Во-вторых, вода должна быть теплой, не холоднее почвы. Ледяная вода из шланга — стресс для корней, они перестают усваивать питательные вещества. В-третьих, поливать только утром или вечером, когда солнце неактивно. Днем влага быстро испаряется, не успев дойти до корней.

И самое важное — редко, но обильно. Раз в 5–7 дней под каждый куст выливайте по 2 литра воды. Но перед поливом проверьте почву: если на глубине 5 см она влажная, отложите лейку. Томаты лучше переносят легкую засуху, чем перелив. Следуйте этим правилам — и урожай будет здоровым и обильным!

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