Политолог рассказал, зачем Илон Маск привел сына на встречу с Эрдоганом Политолог Макаркин: Илон Маск взял сына на встречу с Эрдоганом для имиджа

Фото: Florent Gooden/Dppi//Global Look Press

Илон Маск с сыном

Бизнесмен Илон Маск взял сына на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ради того, чтобы поддержать имидж семейного человека, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, в решении предпринимателя не нужно искать никакой политической подоплеки, так как она существует лишь тогда, когда человек куда-то баллотируется. Маску предрекали участие в выборах президента США, однако его имя не фигурирует в партийных списках.

Маска это совершено не интересует. Максимум, что он хотел — создать ощущение семейственности, что он тот, кто не забывает о детях, несмотря на все дела, — объяснил Макаркин.

Политолог также подчеркнул, что Илон Маск всегда позволял себе делать все, что ему хочется. Он взял сына на встречу с турецким лидером, в очередной раз показав свою эксцентричность, считает Макаркин. В политику же бизнесмен не стремится, так как в этой сфере слишком много ограничителей.

Миллиардер хочет занять позицию «вершителя судеб», человека, который благодаря своим ресурсам может поменять ход развития событий, оставаясь независимой фигурой, — уточнил эксперт.

Встреча Илона Маска и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в Нью-Йорке. Предприниматель пришел на мероприятие вместе со своим сыном X Æ A-XII, которого в семье называют Лил Иксом. Отвечая на вопрос президента Турции о матери ребенка, Маск заявил, что певица Граймс сейчас находится в Сан-Франциско. По его словам, они расстались, поэтому он взял на себя заботу о сыне.

Ранее правительство США инициировало расследование на фоне информации о споре между Киевом и Илоном Маском из-за системы Starlink. Она используется для обеспечения Вооруженных сил Украины спутниковой связью. По непроверенным данным, предприниматель помешал ВСУ атаковать корабли Черноморского флота ВМФ России, отказавшись запускать сервис связи на территории Крыма в 2022 году.