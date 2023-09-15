Спор Илона Маска с Киевом из-за Starlink привел к большим разборкам в США Bloomberg: в США расследуют отказ Маска включить Starlink в районе Крыма

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Илон Маск

Американские власти инициировали расследование на фоне появившейся информации о споре между Киевом и владельцем SpaceX Илоном Маском из-за системы Starlink, сообщает Bloomberg. Как стало известно, миллиардер отказался запускать сервис спутниковой связи на территории Крыма в 2022 году, фактически помешав ВСУ организовать атаки на корабли Черноморского флота ВМФ России.

Комитет интенсивно расследует это дело со всех сторон, — цитирует агентство главу комитета сената США по вооруженным силам Джека Рида.

Как подчеркнул парламентарий, отчеты об использовании Starlink на Украине «выявили серьезные пробелы» в вопросах, касающихся национальной безопасности США. В связи с этим специалисты намерены изучить рынки спутниковых сервисов, государственные контракты и «колоссальную роль Маска и его компании в этом деле».

Ранее в США разразился скандал из-за сообщений о том, что Маск приказал инженерам своей компании отключить покрытие сети спутниковой связи Starlink в пределах 100 км от крымского побережья. После этого Киев просил Маска включить Starlink, чтобы нанести удар по российским кораблям.

Сам миллиардер обвинения опроверг. По его словам, тогда система вообще не была активирована и ее действительно просили включить. Если бы Маск пошел на это, компания SpaceX была бы вовлечена в конфликт на Украине. На этом фоне бизнесмен также напомнил, что Соединенные Штаты не объявляли войну России, а значит, нападки на него беспочвенны.