Политолог объяснил, зачем Зеленский отправился в Европу Политолог Перлин: Зеленский пытается за счет Европы поднять рейтинг

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил вояж в Европу, чтобы поднять свой рейтинг и увеличить поддержку. В стране у него сейчас есть проблемы, отметил политолог в интервью URA.RU.

Поездка для Зеленского является имиджевой, потому что в последнее время он застрял в своем рейтинге. Постепенно его поддержка падает. Все больше звучит критики на темы разногласий между военным и политическим руководством, — рассказал Перлин.

Он напомнил, что в Европе Зеленский добился поддержки в вопросе поставки на Украину вооружений. При этом для Зеленского важна не европейская поездка, считает политолог, а анонсируемое контрнаступление ВСУ, поскольку в последнее время украинского президента критикуют на Западе.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны. По словам украинского президента, основной целью фонда станет привлечение в страну частного и публичного капитала.